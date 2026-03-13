رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، التطورات الإقليمية إثر التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأدان ملك الأردن خلال الاتصال "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قنصلية دولة الإمارات في كردستان العراق"، مؤكدا أنه يشكل "انتهاكا خطيرا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية ومقارها"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وشدد الجانبان على ضرورة العمل على الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة تفاديا لمزيد من التوترات والأزمات فيها وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمين.