عمليات إجلاء في المنطقة المركزية بالدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إخلاء عدد من المناطق في وسط الدوحة كإجراء احترازي، بعد اعتراضها هجومين صاروخيين خلال الليل وصباح اليوم، وفي ظل تهديدات محتملة تستهدف مصالح اقتصادية أمريكية بعد إعلان إيران أنها أهداف "مشروعة".

وتلقى سكان منطقة مشيرب تنبيهات عاجلة لإخلاء المنطقة، حيث توجد مكاتب شركات كبرى مثل (جوجل) و(أمريكان إكسبرس)، فيما لجأ بعض السكان إلى مواقف السيارات تحت الأرض بحثاً عن مأوى.

كما تمركز حراس عند مقر مايكروسوفت في قطر، وأفادت وكالة رويترز بإخلاء جزء من منطقة تضم فروعاً لست جامعات أمريكية.

وفي مناطق أخرى، لا تزال السفارات الأمريكية مهددة. وأفاد مسئولون أمنيون في بغداد بأن البعثة هناك تعرضت لهجوم، فيما أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين الحكوميين غير الأساسيين بمغادرة عُمان.