إعلام أمريكي: استهداف سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات لينكولن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، باستهداف سفينة ترفع العلم الإيراني كانت تبحر بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في المنطقة (بحر عمان).

ونقلت شبكة " سي بي أس نيوز" الأمريكية مساء الخميس، أن سفينة إيرانية اقتربت بشكل كبير من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ما دفع قوات أمريكية لإطلاق النار، واستهدافها بصاروخين.

وذكرت أن إطلاق النار على السفينة جرى خلال الأسبوع، وأنه لا توجد معلومات واضحة حول ما إذا كان إطلاق النار كان تحذيريا أو أنه أخطأ الهدف.

وتنتشر حاليا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد في البحر الأحمر"، والحاملة "يو إس إس أبراهام لينكولن" في بحر عمان.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.