وكالة فارس الإيرانية: لا أضرار في أي منشأة نفطية بعد القصف الأمريكي على جزيرة خرج

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن البنى التحتية النفطية في جزيرة خرج، التي تضم منشآت نفطية إيرانية استراتيجية في الخليج، لم تتعرض لأي أذى، عقب غارات جوية أمريكية، الجمعة، استهدفت مواقع عسكرية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها "دمرها بالكامل".

وأفادت الوكالة الإيرانية، السبت، نقلًا عن "مصادر ميدانية" لم تسمها، بسماع دوي 15 انفجارًا خلال الهجوم، لكن "لم تتضرر أي بنية تحتية نفطية".

وجزيرة خرج هي امتداد صغير يبلغ طوله حوالي خمسة أميال، وتقع على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً من ساحل إيران. وتعتبر "شريان النفط الحيوي" لإيران، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبينما يقطنها عدد قليل من السكان، يمر عبرها 90% المئة من نفط إيران المصدر. تحمل ناقلات نفط كبيرة النفط إلى الجزيرة، ثم عبر الخليج ومضيق هرمز، وغالباً إلى الصين، أكبر مستهلك للنفط الإيراني.

وفي حال انقطع الوصول إلى الجزيرة، فإن ذلك سيؤدي إلى شل الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت تقارير من موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن ترامب كان يدرس إرسال قوات خاصة للاستيلاء على الجزيرة.