هجوم صاروخي على إسرائيل يسفر عن إصابة 58 شخصا

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داوود الحمراء"، إن نحو 58 شخصا أصيبوا في هجوم صاروخي على مدينة زرزير، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال القدس بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأضافت الخدمة أن شخصا واحدا في حالة متوسطة، بينما أصيب 57 آخرون بإصابات طفيفة جدا ناجمة عن شظايا الزجاج.

وأظهرت لقطات من موقع الانفجار، نشرها فريق الإسعاف، سيارات متضررة وحطام متناثر.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها تعمل مع خدمات الطوارئ في الموقع لإزالة الحطام.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى. كما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن المسعفين قدموا العلاج لـ 15 شخصا في موقع الحادث نتيجة إصابتهم بحالات ذعر وقلق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقا لفرق الإطفاء الإسرائيلية، حدثت أضرار جسيمة أيضا بعدد من المنازل.

وأعلن حزب الله صباح الجمعة أنه أطلق عدة دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.