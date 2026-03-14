إيران تهدد بتحويل شركات النفط العاملة مع أمريكا إلى «كومة من الرماد»

أعلن الجيش الإيراني أن منشآت النفط والطاقة التابعة للشركات المتعاونة مع الولايات المتحدة سيجري "تدميرها فوراً وتحويلها إلى رماد"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

جاء الإعلان، الذي نقلته وكالتا "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتان للأنباء، "رداً على تصريحات" أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتحدث ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن القوات الأمريكية "دمّرت بصورة كاملة" البنية التحتية العسكرية الإيرانية في جزيرة خرج في مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي لتجارة النفط العالمية.

كما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، بأنه من المتوقع نشر مزيد من قوات مشاة البحرية والسفن الحربية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مسئولون أن هذه التعزيزات ستصل ضمن مجموعة جاهزية برمائية ووحدتها الاستكشافية من مشاة البحرية، بقيادة السفينة "يو إس إس طرابلس (إل إتش إيه-7)"، وهي سفينة هجومية برمائية متمركزة في اليابان.

وتتألف الوحدة التي تقودها "يو إس إس طرابلس" من حوالي 5000 بحار ومشاة بحرية موزعين على عدة سفن حربية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أول من نشر خبر تحركات الأفراد الأمريكيين.