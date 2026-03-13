ضبط عامل ظهر في فيديو متعاطيا للمخدرات بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص تبدو عليه علامات عدم الاتزان إثر تعاطيه مواد مخدرة بأحد الشوارع في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته أقر بأنه كان في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيه مواد مخدرة، على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.