استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهجوم صاروخي

أفادت وكالة أسوشييتد برس، صباح السبت، بتعرض السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، لهجوم صاروخي، مخلفا بعض الأضرار.

وشوهد دخان كثيف يتصاعد من داخل مجمع السفارة، فور الإبلاغ عن ضربة صاروخية، بحسب الوكالة الأمريكية.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن صاروخا ضرب مهبط هليكوبتر داخل السفارة.

في حين، أبلغ مصدر أمني مطلع، موقع "شفق نيوز" العراقي المحلي، بـ"تدمير منظومة (السي رام) التابعة للسفارة الأمريكية بالكامل، إثر استهدافها الأخير".

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب الأمريكي أو العراقي بشأن الهجوم حتى الساعة 06:37 توقيت جرينتش.

والأحد، دعت السفارة، في بيان، رعايا الولايات المتحدة بالعراق إلى مغادرته "في أقرب وقت"، في ظل استمرار ما قالت إنها "تهديدات من إيران والميليشيات المتحالفة معها".

وآنذاك، أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، تنفيذ 24 عملية عسكرية استهدفت قواعد أمريكية في العراق والمنطقة خلال يوم واحد.

ومنذ 28 فبراير الفائت تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة