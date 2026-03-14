تايوان ترصد 5 سفن حربية و3 طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع التايوانية خمس سفن حربية وثلاث طائرات عسكرية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وعبرت جميع الطائرات العسكرية الثلاث الخط الفاصل ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية لتايوان.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا حربية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع "تايوان نيوز" اليوم السبت.

ورصدت تايوان حتى الآن، هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 13 مرة وسفنا 83 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وتضمن تحقيق أهداف الأمن لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

يشار إلى أن السفن والطائرات الحربية الصينية تقوم بشكل متكرر بتحركات قبالة تايوان، إضافة إلى القيام بتدريبات عسكرية.

وكان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31 ديسمبر الماضي أنه "أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان"، مختتما بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءا من البر الرئيسي الصيني يتعين إعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر.

ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها "تحذير جاد ضد أي تحرك لاستقلال تايوان".



