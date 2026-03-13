قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 115 صاروخا و191 طائرة مسيرة إيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية. وتم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 115 صاروخًا و191 طائرةً مسيرة استهدفت مملكة البحرين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الجمعة.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وتشن إيران هجمات منذ حوالي أسبوعين ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.