الحرس الثوري الإيراني: العديد من الصواريخ المصنعة بعد حرب الـ12 يوما لم نستخدمها بعد

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، إن العديد من الصواريخ التي تم تصنيعها بعد حرب الـ12 يوما لم يتم استخدامها حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن متحدث الحرس الثوري قوله: «معظم الصواريخ التي نطلقها حاليا تم إنتاجها قبل نحو عقد من الزمن».

وحرب الـ12 يومًا هي صراع عسكري مباشر وقصير نشب بين إيران وإسرائيل في الفترة من 13 حتّى 24 من شهر يونيو 2025.

وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.