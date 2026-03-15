 اليمن: مقتل 8 مدنيين بهجوم صاروخي للحوثيين في محافظة حجة
الأحد 15 مارس 2026
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

اليمن: مقتل 8 مدنيين بهجوم صاروخي للحوثيين في محافظة حجة

صنعاء - د ب أ
نشر في: الأحد 15 مارس 2026 - 9:42 م | آخر تحديث: الأحد 15 مارس 2026 - 9:42 م

أعلن الجيش اليمني مساء الأحد، مقتل 8 مدنيين بهجوم صاروخي للحوثيين في محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية شمال غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني"استشهد 8 مدنيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، جراء هجوم صاروخي شنته مليشيا الحوثي على تجمع لمواطنين أثناء الإفطار في مديرية حيران شمالي محافظة حجة".

وأضاف البيان أن "حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، نظرا لشدة الانفجار واختلاط أشلاء بعض الضحايا".

ونبه البيان إلى أن" من بين المستهدفين أطفال كانوا متواجدين حول مائدة الإفطار لحظة القصف".

ولم يصدر أي تعقيب من قبل جماعة الحوثي حول هذه الحادثة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في اليمن رغم استمرار حالة التهدئة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ عام 2022.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك