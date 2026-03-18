كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة بطل الكونغو

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء اوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز في التدريبات والاستعداد بجدية للقاء العودة أمام بطل الكونغو برازفيل، وشدد على عدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب.

وأكد معتمد جمال على ثقته في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء العودة وحسن التأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

وشرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوار كل لاعب في الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.