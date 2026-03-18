الونش ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعداداً لمواجهة أوتوهو بالكونفدرالية

انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء اوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية "الونش" قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، وشارك اللاعب في الفقرتين البدنية والفنية بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.