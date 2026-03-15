وكالة حقوقية أمريكية: أكثر من 3 آلاف قتيل في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، ومقرها الولايات المحدة، في أحدث حصيلة لها، بمقتل أكثر من 3 آلاف شخص في الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران، مع تأكيد مقتل عدد أكبر من المدنيين مقارنة بالعسكريين.

وأشارت وكالة نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، التي تعتمد على شبكة من النشطاء في إيران بالإضافة إلى تقارير من القطاع الصحي وخدمات الطوارئ والعاملين في المجتمع المدني، إلى أن من بين القتلى 1319 مدنيا على الأقل، بينهم 206 أطفال.

ووفقا لوكالة "هرانا"، لقي 1122 من العسكريين حتفهم. وأضافت أن 599 حالة وفاة أخرى لم يتسن تحديد ما إذا كانت من بين العسكريين أو المدنيين بوضوح.

وذكرت وكالة "هرانا" أن جميع حالات الوفاة الـ21 المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية كانت لمدنيين، بينهم طفل واحد.

وأفادت أحدث حصيلة رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإيرانية بوقوع ما لا يقل عن 1200 قتيل وحوالي 10 آلاف جريح نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.



