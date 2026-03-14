طلائع الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد إقصاء سيراميكا

حجز فريق طلائع الجيش بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، بعدما تفوق على نظيره سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وشهد اللقاء، الذي أقيم مساء الجمعة، حذرًا دفاعيًا واضحًا من الجانبين، مع قلة الفرص الخطيرة على المرميين، في ظل تألق الحارسين وخطوط الدفاع طوال 120 دقيقة.

وخلال أحداث المباراة، كاد محمد رضا بوبو أن يمنح التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة 49، بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم، في أبرز فرص اللقاء.

كما شهدت المباراة عدة إنذارات، كان أبرزها لكل من محمد فتح الله من طلائع الجيش، وفاخري لاكاي وأحمد بلحاج من سيراميكا.

وفي الأشواط الإضافية حاول الفريقان تنشيط الهجوم عبر عدد من التبديلات، لكن النتيجة بقيت على حالها، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق طلائع الجيش بنتيجة 6-5.

وبهذا الانتصار، يضرب طلائع الجيش موعدًا في نصف النهائي مع فريق زد، الذي نجح بدوره في بلوغ هذا الدور عقب الفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح.