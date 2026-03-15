رئيس جامعة الأزهر: ليلة القدر سر إلهي عظيم تتنزل فيها الملائكة وتكتب فيها مقادير العباد

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هذه الأيام أيام كريمة ينبغي للمسلم أن يغتنمها بالطاعة والذكر والاقتراب من الله تعالى، مبينًا أن من عجائب الذكر الحكيم أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات القرآن الكريم دون أن يحدد زمانًا لنزولها، ثم جاء البيان في قوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن﴾، ليبيّن شرف هذا الشهر وفضله وارتباطه بالقرآن الكريم.

وأوضح أن قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ يعود فيه الضمير إلى القرآن الكريم، وكأن هذا الكتاب العظيم منذ نزوله ملأ الدنيا والآخرة نورًا وهداية، فكان هداية للبشرية كلها، ومصدرًا للنور والرحمة لكل من تمسك به وسار على هديه.

وأشار خلال درس التراويح بالجامع الأزهر رئيس جامعة الأزهر إلى أن اسم ليلة القدر من الأسماء التي تأملها العلماء طويلًا، وذكروا في سبب تسميتها أقوالًا كثيرة، لما لها من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، فهي الليلة التي تتنزل فيها الملائكة بالرحمة والبركة، ويكتب الله فيها مقادير العباد.

كما لفت إلى ما علمه النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها من الدعاء في هذه الليلة المباركة: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني»، موضحًا أن في هذا الدعاء أدبًا عظيمًا مع الله تعالى؛ إذ يبدأ بالثناء على الله قبل طلب الحاجة، وهو من أعظم ما يكون في الدعاء وأقربه إلى القبول.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج رمضاني حافل بالدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي يقدمها نخبة من كبار العلماء وأساتذة الأزهر، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الإيمانية في نفوس المسلمين.