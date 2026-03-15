سفير طهران بالسعودية: علاقات إيران بدول الخليج تحتاج لمراجعة جادة

قال السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، إن علاقات طهران مع دول الخليج تحتاج إلى مراجعة جادة في ضوء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك للحد من قوة الجهات الفاعلة الخارجية حتى تتمكن المنطقة من الازدهار.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قلقا من أن تتضرر العلاقات بسبب الحرب، قال عنايتي في تصريح لوكالة رويترز: "إنه سؤال جيد، وربما تكون الإجابة بسيطة. نحن جيران ولا يمكننا الاستغناء عن بعضنا البعض؛ نحتاج إلى مراجعة جادة".

وأضاف: "ما شهدته المنطقة على مدى العقود الخمسة الماضية هو نتيجة لنهج إقصائي واعتماد مفرط على قوى خارجية".

وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.

وتصدر السعودية بشكل يومي حصيلة كبيرة من الاعتراضات للمسيرات فوق أجوائها قادمة من إيران باتجاه منشآت نفطية في منطقة الربع الخالي جنوب شرقي البلاد.