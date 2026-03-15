حماية المستهلك يشن حملات مفاجئة بالقاهرة ويضبط 11 مخالفة للتلاعب بالأسعار

شنّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة على عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار، في إطار جهود الدولة لمنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

واستهدفت الحملة مناطق عين شمس والمطرية وشبرا، حيث قامت الإدارة العامة للرقابة على الأسواق بالمرور على عدد من الأسواق ومحال بيع الخضروات، إضافة إلى مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، للتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن رصد أي ممارسات سلبية قد تضر بالمستهلكين.

كما تابعت الحملة تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد أوزان وأسعار بيع الخبز السياحي والأفرنجي، للتأكد من التزام المخابز بالضوابط المقررة، بما يعزز الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة متنوعة تتعلق بالتلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية المفاجئة مستمرة على مدار الساعة في جميع المحافظات لضبط الأسواق، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين لن تمر دون ردع قانوني.

وأوضح أن الدولة تتابع حركة الأسواق عن كثب، ولن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.

وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك سيتعامل بحزم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق تمثلان أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.