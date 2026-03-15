مستشار محمد بن زايد: إيران ترد الإحسان والجميل الإماراتي بالصواريخ والمسيرات

علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، على استمرار الهجمات الإيرانية على بلاده منذ أكثر من أسبوعين.

وقال عبر حسابه على منصة إكس: «عندما كانت إيران تعاني بشدة من جائحة كورونا عام 2020،، أرسلت لها الإمارات 56 طنًا من المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية العاجلة».

وأضاف: «حينها كانت الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي أحسنت لإيران. اليوم وعلى مدى 3 أسابيع ترد إيران الإحسان والجميل الإماراتي بالصواريخ والمسيرات».





وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.