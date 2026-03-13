الآلاف يحتشدون في طهران للمشاركة في مسيرة يوم القدس

خرج الآلاف من أنصار الحكومة الإيرانية إلى شوارع العاصمة طهران اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات مناهضة لإسرائيل برغم الغارات الجوية المستمرة.

وتقام المسيرات بمناسبة يوم القدس، الذي استحدثه المرشد الأعلى الأسبق الخميني في 1979.

وتقام الاحتجاجات التي تنظمها الدولة ضد إسرائيل وتطالب "بتحرير القدس".

وتقام المظاهرة السنوية الداعمة لحقوق الفلسطينيين على نحو تقليدي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السكان إلى المشاركة برغم الحرب. وكتب عبر منصة إكس أمس الخميس أن الشعب الإيراني يجب أن "يخيب ظنون أعداء إيران عن طريق النزول إلى الشوارع بأعداد أكبر من أي وقت مضى".

وذكر شهود عيان أن الحشد كان أصغر مقارنة بالسنوات السابقة. وارجعوا انخفاض المشاركة بشكل رئيسي إلى عاملين، هما أن العديد من السكان غادروا طهران بعد نشوب الحرب، بينما كان يخشى آخرون من وقوع هجمات محتملة بالطائرات المسيرة أثناء المسيرة.