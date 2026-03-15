جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال 24 ساعة

قال جيش الاحتلال، إنه شنّ هجمات على أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، أن هذه الأهداف شملت مقراتٍ يتواجد فيها جنود النظام، وأنظمة دفاعية، ومواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة.

وتابع: «نواصل استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع التابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران».

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.