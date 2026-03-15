وزير الرياضة يصدر عدة قرارات ضمن خطة شاملة لضبط وإعادة هيكلة العمل في مراكز الشباب

في ضوء الجولة التفقدية المفاجأة التي قام بها أمس وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، لعدد من مراكز الشباب في محافظتي القاهرة والجيزة، وما تكشف عن هذه الزيارة من مخالفات.

وفى هذا الإطار تضمنت قرارات وزير الشباب والرياضة حل مجلس إدارة مركز شباب الحوتية، وذلك بعد أن وجد مركز الشباب مغلق، وقرر احالة جميع العاملين بالمركز للتحقيق وكذا إحالة مسؤولي مراكز شباب " ميت عقبة، زينهم، المنيل، أبو السعود، السيدة نفيسة، السيدة زينب للتحقيق بمعرفة مديريتى الشباب والرياضة بالقاهرة والجيزة.

كما قرر وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بتحويل كل من: "مدير منطقة العجوزة، مدير منطقة الخليفة والمقطم والسيدة زينب، مدير منطقة مصر القديمة" للتحقيق، والكائن بدائرتهم مراكز الشباب المخالفة.

وفي سياق متصل قرر وزير الشباب والرياضة تكريم مجلس إدارة مركز شباب عين الصيرة، لما لمسه من انضباط في العمل والمحافظة على الحالة العامة للمركز ومكوناته والعمل على تطويرها.

وأظهرت جولة وزير الشباب والرياضة وجود العديد من أوجه القصور فى بعض مراكز الشباب تمثلت في الاتى :

مركز شباب الحوتية: غلق المركز وعدم تواجد موظفي الفترة الصباحية بمقر عملهم.

مركز شباب ميت عقبة: تردي الحالة العامة للمركز، بالاضافة الى تواجد بعض المتعلقات الغير تابعة للمركز.

مركز شباب زينهم: تردي الحالة العامة لحمام السباحة، وكذلك تردي الحالة العامة للمركز وعدم الاهتمام بالنظافة والاهمال في الاحتفاظ بالكهن الخاصة بالمركز.

مركز شباب المنيل: عدم تواجد المدير التنفيذي بالمركز، وكذلك عدم تواجد موظفي الفترة الصباحية بمقر عملهم.

مركز شباب أبو السعود: عدم تواجد المدير التنفيذي بالمركز، وكذلك عدم تواجد موظفي الفترة الصباحية بمقر عملهم.

مركز شباب السيدة نفيسة: سوء حالة صالة اللياقة البدنية بالمركز.

مركز شباب السيدة زينب: تردي الحالة العامة للمركز من حيث النظافة وتواجد العديد من الخردة والكهن ودورات المياه بحالة سيئة للغاية

وأكد وزير الشباب والرياضة ان التحقيق يأتي في صورة تنظيم العمل الداخلي داخل مراكز الشباب ومحاسبة جميع المقصرين في أداء عملهم، حيث شدد وزير الشباب والرياضة على سرعة التحقيق في المخالفات وعرض نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة، بما يهدف الى ضبط العمل الادارى وتقويم الأداء بمراكز الشباب لتقديم أفضل الخدمات لجميع مرتاديها في كافة محافظات الجمهورية