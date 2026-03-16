حسم خوان لابورتا سباق انتخابات رئاسة برشلونة بعد انتهاء عملية التصويت التي أُجريت اليوم، ليواصل قيادته للنادي الكتالوني خلال مرحلة جديدة من تاريخه.

وبفوزه في الانتخابات، يستمر لابورتا في منصبه رئيسًا للنادي، لتكون هذه الولاية الرابعة له، بعدما تولى رئاسة برشلونة في فترتين سابقتين بين عامي 2003 و2010، قبل أن يعود مجددًا في عام 2021، على أن تمتد ولايته الجديدة حتى عام 2031.

وخلال ولايته الأخيرة، شهد النادي عددًا من الإنجازات داخل وخارج الملعب، أبرزها إعادة افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد أعمال التطوير الشاملة.

ورغم رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي، نجح لابورتا، بالتعاون مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز ثم المدرب الألماني هانز فليك، في بناء جيل شاب جديد يعتمد على عدد من أبرز المواهب الصاعدة، مثل لامين يامال وبيدري وغافي.

كما عزز برشلونة صفوفه بعدد من الصفقات البارزة، من بينها رافينيا وماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي.

وعلى الصعيد الرياضي، نجح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني مرتين، إضافة إلى لقبين في كأس ملك إسبانيا وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني خلال فترة رئاسة لابورتا الأخيرة.