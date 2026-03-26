البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير إيطاليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى مصر أجوستينو باليزي.

تناول الحوار أوجه التشابه بين دول البحر المتوسط، وعبّر السفير عن سعادته بالتواجد في مصر وتقديره لما تتمتع به من حضارة وتاريخ عريق.

كما قدّم قداسة البابا نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والمجتمعي.

وأشار قداسة البابا إلى تميّز مصر في موقعها الجغرافي وتاريخها العريق وروح التعايش السلمي بين أبنائها، حيث يجمع نهر النيل المصريين جميعًا في وحدة وطنية قائمة على المحبة والسلام.