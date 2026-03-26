الخميس 26 مارس 2026 10:23 م القاهرة
البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير إيطاليا

محمد فتحي
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 10:06 م

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى مصر أجوستينو باليزي.

تناول الحوار أوجه التشابه بين دول البحر المتوسط، وعبّر السفير عن سعادته بالتواجد في مصر وتقديره لما تتمتع به من حضارة وتاريخ عريق.

كما قدّم قداسة البابا نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والمجتمعي.

وأشار قداسة البابا إلى تميّز مصر في موقعها الجغرافي وتاريخها العريق وروح التعايش السلمي بين أبنائها، حيث يجمع نهر النيل المصريين جميعًا في وحدة وطنية قائمة على المحبة والسلام.

