وزراء النقل بدول الخليج يناقشون جاهزية المنافذ وسلاسل الإمداد

ناقش وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الاستثنائي اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، تعزيز جاهزية المنافذ وحماية سلاسل الإمداد، في ظل التحديات الإقليمية والتصعيد العسكري الإيراني الذي يهدد حركة التجارة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وترأس الاجتماع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، بحضور جميع وزراء النقل والمواصلات بالدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن قطاع النقل والمواصلات يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي لدول المجلس، ويضمن استمرار تدفق السلع الاستراتيجية من غذاء ودواء ووقود عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، حتى في أصعب الظروف.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع تناول تقييم الوضع الراهن لسلاسل الإمداد، وجاهزية المنافذ الحدودية، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة، وتطوير آليات تنسيق مشتركة لمتابعة الأوضاع ومعالجة أي اختناقات محتملة بشكل فوري.