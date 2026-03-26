مسيرات أوكرانية تقصف ثاني أكبر مصفاة نفط روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، أن قواتها قصفت مصفاة "كيريشي" لتكرير النفط الواقعة قرب مدينة سانت بطرسبرج الروسية، بواسطة مسيرات هجومية، في إطار موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية النفطية الروسية المطلة على بحر البلطيق.

وقال حاكم إقليم ليننجراد الروسي، ألكسندر دروزدينكو في تدوينة له على تطبيق تليجرام، إن أضرارا لحقت بمنطقة صناعية في كيريشي، مشيرا إلى إسقاط 21 مسيرة معادية فوق المنطقة.

ومن جانبها، نقلت قنوات على تطبيق تليجرام عن سكان محليين إفادتهم باندلاع حرائق في المصفاة.

وبحسب مصادر في قطاع الطاقة، تعد مصفاة كيريشي ثاني أكبر مصفاة في روسيا، بقدرة تكرير تصل إلى 20 مليون طن من النفط سنويا.