الأهلي يتوج بكأس مصر لآنسات الكرة الطائرة بعد فوزه على الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 16 مارس 2026 - 12:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 مارس 2026 - 12:37 ص

توج النادي الأهلي بطلا لكأس مصر لآنسات الكرة الطائرة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3 - 0 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وجاءت نتيجة الأشواط:

الشوط الأول: 27 -25

الشوط الثاني: 25 - 15

الشوط الثالث : 25 - 21

وكان الأهلي قد تخطى المقاولون العرب في نصف النهائي بنتيجة 3 - 0 بينما نجح الزمالك في التأهل على حساب دلفي في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

يُذكر أن نادي الزمالك كان هو حامل اللقب بعدما تُوج بالنسخة الماضية من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.


