رد أمريكي رسمي على اتهام إيران للولايات المتحدة بمهاجمة دول الخليج

ردت القيادة المركزية الأمريكية، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي تحدث عن أن الولايات المتحدة مسئولة عن الهجمات على دول الخليج.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «يزعم وزير خارجية النظام الإيراني أن الولايات المتحدة تستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه لمهاجمة دول الخليج، وتلقي باللوم في ذلك على إيران.. الكذب بعينه».

وأضافت: «أطلقت القوات الإيرانية الآلاف من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه جيرانها، مستهدفة بشكل عشوائي الفنادق المدنية، والمطارات التجارية، والتجمعات السكنية، والبنى التحتية الاقتصادية».

وتابعت: «الطائرات المسيرة الهجومية الأمريكية، فهي تستهدف فقط القدرات العسكرية الإيرانية بهدف القضاء على التهديدات التي تحدق بالمنطقة. هذه هي الحقيقة».

— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) March 15, 2026

وسبق أن صرح وزير الخارجية الإيراني، بأن الأمريكيين طوروا طائرة مسيرة مشابهة للمسيرة الإيرانية "شاهد"، لاستهداف أهداف في دول عربية، مشيرا إلى أن الضربات التي تنفذها إيران تستهدف قواعد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.

وقال عراقجي: «طهران حصلت على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تطلقان أيضا هجمات من نقاط محددة باتجاه دول عربية».

وأضاف أن الأمريكيين طوروا طائرة مسيرة مشابهة للمسيرة الإيرانية «شاهد» تحمل اسم «لوكاس»، وتستخدم لاستهداف أهداف في دول عربية، مشيرا إلى أن هذه المعلومات قيد الدراسة.

وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.