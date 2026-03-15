الخارجية تشكر الرئيس السيسي على تهنئته بيوم الدبلوماسية المصرية

تقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع العاملين بالوزارة من دبلوماسيين وأخصائيين وإداريين وخدمات معاونة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على لفتته بتوجيه التهنئة لجميع العاملين بوزارة الخارجية بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية يوم 15 مارس، ومرور 200 عام على تأسيس أول ديوان للشئون الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، إن هذه اللفتة تعكس التقدير الكريم للرئيس السيسي للدور المحوري الذي يضطلع به الدبلوماسيون والعاملون بوزارة الخارجية ومؤسسة الدبلوماسية المصرية العريقة في خدمة الوطن ورفع رايته والدفاع عن مصالحه العليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان: "لا شك أن كلمات رئيس الجمهورية المعبرة والمقدّرة تعد مصدرًا للفخر والاعتزاز لكل العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وحافزًا لمواصلة العطاء والعمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل رفع مكانة مصرنا الحبيبة عاليًا والاستمرار في خدمة المواطنين المصريين".

وتابع: "يعاهد جميع العاملين بوزارة الخارجية فخامة الرئيس بالاستمرار في بذل الغالي والنفيس والجود بأرواحهم في سبيل إعلاء مصلحة الوطن والذود عنه وخدمة مصالح الشعب المصري العظيم في الداخل والخارج، وتنفيذ رؤيته فخامته في تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الاتزان الاستراتيجي في سياسة مصر الخارجية، والرفاهية والأمن والاستقرار لمصرنا الغالية".