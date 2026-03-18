وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني ويتعهد بمزيد من المفاجآت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب.

وبحسب ما نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، جاء ذلك خلال جلسة لتقييم الوضع الميداني صباح اليوم، بحضور رئيس الأركان إيال زامير، وعدد من كبار المسئولين.

وعلق كاتس، على الأحداث الأخيرة قائلاً: «من المتوقع حدوث مفاجآت كبيرة خلال هذا اليوم على جميع الجبهات، مما سيؤدي إلى تصعيد الحرب التي نخوضها ضد إيران وحزب الله في لبنان».

وأشار إلى اغتيال وزير المخابرات الإيراني الليلة الماضية، قائلًا إنه فوض الجيش بتنفيذ اغتيالات في إيران، دون العودة إلى الحكومة.

وأفادت معلومات وردت إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، بأن الهدف من الهجمات التي طالت طهران مساء الثلاثاء، كان وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب.

وبحسب هذه المعلومات، التي أوردتها القناة صباح الأربعاء، لا يزال مصير خطيب غير معروف حتى الآن.

فيما قال مسئول إسرائيلي الأربعاء: «استهدفنا وزير الاستخبارات الإيراني ونتابع النتائج»، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

ويعتبر الخطيب من المتشددين في نظام الحكم بإيران، وقد عين وزير للاستخبارات خلفاً لمحمود علوي في 2021.

كما يعد من المقربين للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي.