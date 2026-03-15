قال المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع علي أيوب، المتهم بسب وقذف وزيرة الثقافة، إنه سيتقدم باستئناف على حكم محكمة الجنح الصادر بحق موكله بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 300 ألف جنيه.

وتابع عبد السلام في تصريحات لـ"الشروق"، أن جهات التحقيق وجهت لموكله اتهامات السب والقذف وتعمد إزعاج الغير وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي عبر إنشاء وإدارة حساب ارتكب من خلاله الوقائع المذكورة، مشيرًا إلى أن موكله مخلى سبيله.

يذكر أن محكمة جنح حدائق القبة، اليوم الأحد، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسدد دفاع المحامي مبلغ الكفالة المقرر بـ20 ألف جنيه، لتقديم استئناف على الحكم الصادر ضده.

كانت وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.