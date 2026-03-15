علق الإعلامي محمد علي خير، على اعتزام شركات الاتصالات التقدم بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار، بعد ارتفاع المواد البترولية، متسائلا: «لماذا لا تمتص هذه الشركات الزيادة؟».

وقال خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» إن مكاسب شركات الاتصالات «زي الفل» بدليل الأرباح المعلنة في البورصة والميزانيات.

وانتقد رفع الأسعار «مع أول فرصة»، قائلا: «إحنا ليه عند أول تكة لازم أزود؟ يقال إن الجاموسة - بعد إذن حضراتكم ومقامكم الكريم- لها قدر من الحلب يوميا، لو حلبتها أكتر من كده هتموت، فكفاية على المواطن»، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن شركات الأدوية، كذلك، ستقف أمام باب الحكومة للمطالبة بالزيادة بدافع ارتفاع الدولار، قائلا: «كله هيقف على باب الحكومة ويقول لك عايز أزود الأسعار!».

ونوه أن زيادة أسعار المحروقات ستنعكس على كل الخدمات، ومنها مصاريف اتوبيسات المدارس التي قد تشهد زيادات غير مبررة، موضحا أن الزيادة في التعريفة 20 جنيها على كل 1000 جنيه.

وتوقع أن المدرسة أن تطلب المدرسة 10% زيادة عن كل 1000 جنيه، متابعا: «لو كان اشتراك الباص السنوي 10 آلاف جنيه، المدرسة ستطالب بزيادة 1000 أو 2000 جنيه.. لذلك لابد من ضبط وربط».

وناشد الحكومة بضرورة تطبيق قاعدة تثبيت أسعار 10 سلع استراتيجية وتحديد سعرها بمعرفة الحكومة، لا سيما أنها سلع أساسية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.

وأضاف أن هذه السلع يجب ألا يتم زيادة سعرها إلا بعد التنسيق المسبق مع الحكومة، على أن تشمل الزيت، والأرز والسكر، السمن، الشاي، الدقيق والفول، المكرونة، البيض والحليب، بالإضافة إلى الخبز.