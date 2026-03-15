العثور على جثة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

عُثر على جثة شوشانا شتروك، ابنة وزيرة الاستيطان في إسرائيل أوريت شتروك، ليلة السبت، داخل منزل كانت قد استأجرته في منطقة الجليل الأعلى، فيما أفادت المعطيات الأولية بعدم وجود شبهة جنائية واضحة في الحادثة.

وأعلنت الوزيرة نبأ الوفاة، اليوم الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "أطلعكم بقلب مفطور على وفاة ابنتنا الحبيبة شوشانا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وجرى نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح، بعد أن أبلغ فريق الطوارئ التابع لمنظمة زاكا السلطات بالواقعة.

وعلى الصعيد الرسمي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا بالوزيرة معربا عن تعازيه، فيما صدرت بيانات مواساة من عدد من قادة الائتلاف الحكومي.

كما حذر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من استغلال الحادثة لأغراض سياسية، واصفا ذلك بأنه أمر "وضيع".

وكانت شوشانا شتروك قد أثارت جدلا واسعا العام الماضي بعدما أعلنت تعرضها لاعتداء جنسي في طفولتها من قبل والديها.

وفي مقطع فيديو نشرته آنذاك على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت: "اسمي شوشانا شتروك، وتعرضت للاعتداء الجنسي عندما كنت طفلة من قبل والدي".

وبحسب ما ذكرته في تصريحات سابقة، فقد أثرت تلك التجربة عليها نفسيا، ما دفعها إلى مغادرة إسرائيل لفترة قبل أن تعود لاحقا إلى تل أبيب، حيث تقدمت بشكوى إلى الشرطة الإسرائيلية تتهم فيها والديها بالاعتداء عليها.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية فرضت في وقت سابق حظرا على نشر تفاصيل القضية، قبل أن تعود الضحية لاحقا للظهور علنا وتكشف عن الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.