قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران لم تطلب وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة، مؤكدا أن بلاده مستعدة لمواصلة الدفاع عن نفسها مهما طال أمد الصراع.

وأوضح عراقجي، في مقابلة على شبكة "سي بي إس نيوز"، أن طهران لم تطلب أيضا الدخول في مفاوضات، مضيفا أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها إلى أن يقتنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الحرب "غير قانونية ولن تحقق أي انتصار".

وأضاف أن الحرب الحالية "اختيارية" من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لا ترى سببا للتحدث مع واشنطن في الوقت الراهن، خاصة أنها كانت منخرطة في محادثات مع الجانب الأمريكي عندما تعرضت للهجوم.

وقال إن التجربة السابقة مع الولايات المتحدة في المفاوضات "ليست جيدة"، متسائلا عن جدوى العودة إلى الحوار بعد قرار مهاجمة إيران خلال المفاوضات.

وفي ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن بلاده منفتحة على التواصل مع الدول التي ترغب في تأمين مرور سفنها، مشيرا إلى أن عددا من الدول تواصل مع طهران بالفعل لطلب ضمانات لسلامة الملاحة.

وتطرق عراقجي إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن كمية اليورانيوم المخصب التي تحدثت عنها التقارير الدولية كانت معلنة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لهجمات وأصبحت المواد الموجودة فيها "تحت الأنقاض"، مضيفا أن استعادتها مستقبلا ستتم تحت إشراف الوكالة الدولية إذا قررت إيران القيام بذلك، لكنه أكد أنه لا توجد حاليا خطة لاستعادتها.

كما أشار إلى أن طهران كانت عرضت خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة تخفيف مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة أقل، واعتبر ذلك "تنازلا كبيرا" لإثبات أن إيران لم تكن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.