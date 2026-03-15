صحة غزة: 8 شهداء و14 إصابة جراء استهداف الاحتلال لسيارة شرطة في المحافظة الوسطى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال استهدف سيارة شرطة في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص، وإصابة 14 آخرين.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «وصل لمستشفيات المحافظة الوسطى 8 شهداء و14 إصابة، نتيجة استهداف الاحتلال لسيارة شرطية قبل قليل».

وقبل قليل، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن جثامين الشهداء الثمانية وصلت إلى ثلاجات مستشفى شهداء الأقصى.

كما أفاد باستشهاد المواطن نائل بسام البراوي، متأثرا بجروح كان قد أُصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قبل عدة أيام في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم: 5 شهداء (4 شهداء جدد + 1 شهيد متأثر بإصابته)، و8 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 663 شهيدًا، و1762 إصابة، و756 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و239 شهيدًا، و171 ألفًا و861 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.