الخارجية الأمريكية: لا إصابات بين موظفي السفارة بعد استهدافها بطائرتين درونز في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه لم تُسجل أي إصابات بين الموظفين الأمريكيين بعد أن ضربت طائرتان بدون طيار (درونز) سفارة الولايات المتحدة في بغداد بالعراق، أمس السبت، وفق ما أفاد به متحدث باسم الوزارة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد دخان وألسنة لهب صغيرة من مبنى يقع بالقرب من مجمع السفارة أمس.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "تدين بشدة الهجمات التي تشنها إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها ضد الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية، وكذلك ضد الأهداف المدنية والبنية التحتية للطاقة في العراق، خصوصا في إقليم كردستان العراق"، وفق البيان.

وفي سياق منفصل، أعلنت إيران أن ما لا يقل عن 56 متحفا ومبنى تاريخيا وموقعا ثقافيا تضررت حتى الآن جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكرت الوكالة أن وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية "نددت بشدة" بهذه الهجمات المزعومة، مشيرة إلى أنها أثرت بشكل غير متناسب على محافظة طهران.

وأضافت أن ما لا يقل عن 19 موقعا ثقافيا في محافظة طهران تعرض لأضرار، من بينها بازار طهران الكبير التاريخي، ومسجد سپهسالار، وقصر المرمر، إضافة إلى قصر جولستان المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.