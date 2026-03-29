تزويد سفينة تابعة للبحرية البريطانية بطائرات مسيرة لكشف وإزالة الألغام لمهمة محتملة في مضيق هرمز

من المقرر تزويد سفينة إنزال تابعة للبحرية الملكية البريطانية بطائرات مسيرة لكشف وإزالة الألغام، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة البريطانية خياراتها للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وتشمل الخطط تجهيز السفينة "لايم باي" التابعة للبحرية البريطانية بمعدات عالية التقنية لتمكينها من العمل كـ "سفينة رئيسية" للطائرات المسيرة تحت الماء وزوارق إزالة الألغام بلا طاقم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

من المفهوم أن إعادة التجهيز هذه تأتي ضمن خطط البحرية لاستخدام زوارق ومسيرات لإزالة للألغام ذاتية التشغيل للمساعدة في تطهير مضيق هرمز الحيوي، إذا أصبحت مثل هذه العملية ضرورية.

وتعمل المملكة المتحدة حاليا مع حلفائها على وضع خطط عسكرية لإعادة فتح المضيق، وهو طريق شحن حيوي للنفط والغاز تم إغلاقه فعليا من جانب طهران.

ومن غير المرجح أن يتم نشر السفينة "لايم باي" التابعة للبحرية البريطانية في المضيق قبل أن تستقر الأوضاع، حيث يُعتبر خطر الطائرات والصواريخ الإيرانية كبيرا جدا يمنع نشرها في الوقت الحالي.

وقال مصدر في وزارة الدفاع: "بينما لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بشأن ما إذا كان سيتم إرسال هذه القدرات إلى مضيق هرمز، فإن هذه الخطوة الوقائية تمنح الحكومة خيارات في حال دعت الحاجة للمساعدة في استئناف التدفق الطبيعي لحركة الملاحة التجارية."