رئيس الوزراء الهندي: الوضع مليء بالتحديات جراء حرب غرب آسيا

حث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، جميع مواطنيه على توحيد الجهود للتغلب على الوضع "المليء بالتحديات" الناجم عن "الحرب الشرسة" الجارية في غرب آسيا.

وخلال حديثه في برنامجه الإذاعي الشهري "مان كي بات" (هو برنامج إذاعي يخاطب فيه الشعب الهندي عبر إذاعة عموم الهند) حذر مودي أيضا الذين يسيسون الأزمة الحالية، وقال إنه لا مكان للسياسة التي تخدم المصالح الذاتية في الوضع السائد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وشدد على أن الذين ينشرون شائعات يتسببون في إلحاق ضرر كبير بالبلاد.

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الراهن، تدور حرب شرسة في جوارنا منذ شهر. وهذه بالتأكيد أوقات مليئة بالتحديات. واليوم، ومن خلال برنامج 'مان كي بات'، أود أن أحث مرة أخرى جميع بني وطني على أنه يجب علينا التغلب على هذا التحدي متحدين."

وقال إنه يجب على الذين يسيسون هذه القضية الامتناع عن ذلك، لأنها مسألة تتعلق بمصالح 4ر1 مليار مواطن. وتابع بأنه لا مكان للسياسة التي تخدم المصالح الذاتية.

وأضاف: "أود أيضا أن أناشد جميع المواطنين أن يظلوا يقظين وألا ينخدعوا بالشائعات. ثقوا فقط بالمعلومات المتواصلة التي تقدمها الحكومة، وتصرفوا بناء عليها فقط."