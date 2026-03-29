زيلينسكي يصل الأردن ضمن جولة في المنطقة

من المقرر أن يلتقي في العاصمة عمّان الملك عبد الله الثاني لبحث تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، ضمن جولة في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن زيلينسكي وصل عمّان "ضمن جولة يجريها في الإقليم".

وأضافت الوكالة أن الرئيس الأوكراني سيلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني، لإجراء "مباحثات تركز على التطورات التي تشهدها المنطقة، والعلاقات الثنائية" بين البلدين.

ولم تذكر الوكالة الدول التي تشملها جولة زيلينسكي، لكن الأخير أجرى مباحثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "واس"، الأحد.

وتناول اللقاء في أبو ظبي "العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية"،

والسبت، بحث زيلينسكي مع أمير قطر تميم بن حمد، بالعاصمة الدوحة، تطورات المنطقة، قبل أن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة جدة غربي المملكة، الجمعة.

وتأتي جولة زيلينسكي في المنطقة بينما تشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، هجوما على إيران أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة