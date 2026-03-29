خبير مصرفي يتوقع 3 سيناريوهات لسعر الصرف مرتبطة بمدة الحرب الإيرانية

- الدولار يتجاوز 53 جنيها لأول مرة.. ويرتفع 80 قرشا

قفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول التعاملات الأسبوع الجاري، بما يترواح بين 78 و80 قرشا، مقارنة مع أسعارها فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليتجاوز مستوى الـ53.5 جنيه لأول مرة فى البنوك.

وصعد سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بنحو 78 قرشا ليسجل 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع، مقابل 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفعت العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى، بنحو 80 قرشا إلى 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، مقارنة بـ 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

وارتفع فى بنك الإسكندرية، بنحو 78 قرشا إلى 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع، مقارنة بـ 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

وزاد الدولار فى بنك قناة السويس بنحو 78 قرشا لتسجل 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع، مقابل 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.

بينما قفز سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول، بنحو 80 قرشا ليسجل 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، مقابل 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار فى بنك البركة 80 قرشا ليسجل 53.50 جنيه للشراء، و53.60 جنيه للبيع، مقابل 52.7 جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع.

كما زاد سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو 79 قرشا ليسجل 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع، مقابل 52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن ارتفاع الدولار أمر طبيعي نتيجة لاستمرار حالة عدم اليقين فى العالم الناتجة عن الحرب فى إيران والتى تنعكس على الدول الناشئة، إضافة إلى تحسن الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية، وقوته كأحد الملاذات الأمنة التى سبقت الذهب والأسهم السندات الأمريكية، فضلا عن الخروج الجزئى المستمر للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) وهو ما ينعكس على فى انخفاض لقيمة الجنيه مع اتباع البنك المركزي سياسة مرونة سعر الصرف.

ووضع عبدالعال، 3 سيناريوهات متوقعة لأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة: أولها إذا لم يتوقف إطلاق النار خلال مهلة الـ 10 أيام التى حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيرتفع الدولار ليصل إلى مستويات 55 جنيها.

والسيناريو الثاني فى حال وقف إطلاق النار، سيسترد الجنيه جزءا من خسائره التي فقدها خلال الفترة الماضية، ليرتفع إلى ما بين 51 و52 جنيها للدولار.

والسيناريو الثالث؛ فى حال توقف الحرب وبدء مفاوضات السلام الشامل سيتحسن سعر الجنيه إلى مستويات بين 49 و50 جنيها للدولار خلال الربع الثانى من العام الحالي.

وانخفضت قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار منذ بداية تعاملات الشهر الجاري بقيمة 4.84 جنيه ليسجل 53.52 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بمستويات 48.68 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع سعر إغلاق يوم 1 مارس 2026، وبذلك سجلت العملة المحلية خسارة تقارب 9.9% أمام الدولار، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.