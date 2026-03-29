لاتزال فيروز وما قدمته من فن مصدر إلهام لكثير من الفنانين، ليس على المستوى العربي فقط، بل أيضا على المستوى العالمي، ففي أحدث ألبوم للمغني العالمي كانييه ويست تعود أغنية فيروز "فايق عليا" إلى الظهور عبر أغنية All the Love لـ ويست.

استخدم كانييه ويست جزءًا من أغنية جارة القمر فيروز في أغنيته المنفردة الجديدة " All the Love "، من ألبومه الثاني عشر " Bully"، والذي صدر في 27 مارس الجاري، بالتعاون مع المنتج ورائد تقنية "توك بوكس" أندريه تراوتمان.

دمج ويست أغنية فيروز الكلاسيكية "فايق عليا" التي صدرت عام 1963 في أغنيته، ووصفت مجلة بيلبورد الأغنية أنها "جوهرة التاج" للألبوم، وورد أيضا في نفس الوصف: "بعد أكثر من عقدين من مسيرته الفنية، لا يزال بإمكان ويست أن يدفع حدود الإبداع في موسيقى الراب إلى أماكن لا يستطيع أي من منافسيه الوصول إليها، ألبوم All the Love هو أفضل ما قدمه يي".

مرّ ألبوم "Bully" برحلة مضطربة قبل إصداره، حيث أعلن عنه ويست في سبتمبر 2024، وأصدر عدة نسخ تجريبية مصحوبة بفيلم قصير من بطولة ابنه سانت، ثم أجّل الإصدار النهائي عدة مرات قبل أن يُطرح أخيرًا في مارس 2026.

كتب ولحن أغنية " فايق عليا" عاصي الرحباني، زوج فيروز، وشقيقه منصور الرحباني، وترسم الأغنية صورة حميمية لصداقة الطفولة والذكريات المشتركة، والأغنية كانت جزء من المسرحية الموسيقية " الليل والقنديل"، وهي واحدة من المسرحيات الغنائية الشهيرة التي اشتهر بها الأخوان رحباني.



وُلدت فيروز - نهاد حداد - في بيروت عام 1935، وتُعتبر واحدة من أهم الشخصيات الثقافية المؤثرة في العالم العربي، وصوتها صار رمزاً للذاكرة والوطنية والهوية المشتركة عبر الأجيال.

وكانت أعمالها ملهمة لكثير من أجيال من الموسيقيين، على سبيل المثال افتتح ماكليمور أغنيته المؤيدة لفلسطين "هيندز هول" لعام 2024 بلحن أغنية " أنا لحبيبي " لفيروز. واستخدم مغني الراب دريك عينة من أعمالها في ألبومه "آيسمان" عام 2025 ، مستخدماً أغنية "وحدن" التي تتناول موضوع الفقدان، وهي من تأليف الشاعر طلال حيدر، وفي عام 1992، استخدمت مادونا أغنية "اليوم عليك" لفيروز في ألبومها "إيروتيكا" .