بكين تحتج على تحذير أمريكي بشأن قواعد الأمن الجديدة في هونج كونج

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن كبير دبلوماسييها في هونج كونج عقد اجتماعا مع القنصل العام الأمريكي في المدينة، احتجاجا على تحذير علني أصدرته الولايات المتحدة بشأن قواعد أمنية جديدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الخارجية الصينية في هونج كونج أن المفوض، كوي جيان تشون، التقى القنصل العام الأمريكي جولي إيديه في 27 مارس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وعبر تشون للقنصل عن "استياء شديد ومعارضة قوية"، وداعيا واشنطن إلى الكف عن التدخل في شئون هونج كونج والشئون الداخلية للصين "بأي شكل من الأشكال".

وكانت هونج كونج قد أدخلت في وقت سابق من الشهر تعديلات على القواعد التنفيذية لنظام الأمن القومي، شملت تجريم رفض تسليم كلمات المرور أو الامتناع عن تقديم المساعدة في فك تشفير الأجهزة الإلكترونية ضمن قضايا تتعلق بالأمن القومي.

وفي أعقاب هذه التعديلات، أصدرت القنصلية الأمريكية في المدينة، في 26 مارس، تحذيرا أمنيا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى التواصل معها في حال التعرض للاعتقال أو الاحتجاز بموجب القواعد الجديدة.

من جانبها، امتنعت القنصلية الأمريكية عن الخوض في تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، حيث قال متحدث باسمها ردا على طلب للتعليق: "لا نناقش تفاصيل عمليات التواصل الدبلوماسية".