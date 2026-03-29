تهديدات إيرانية تجبر الجامعة الأمريكية في بيروت على اللجوء للتعليم عن بعد

أعلنت الجامعة الأمريكية في بيروت، الأحد، أن أنشطتها التعليمية ستتحول بشكل كامل إلى التعليم عبر الإنترنت يومي الاثنين والثلاثاء، كإجراء احترازي بعد تهديدات إيرانية.

وقالت إدارة الجامعة في رسالة موجهة إلى مجتمعها الأكاديمي، إنها علمت صباح اليوم بوجود تهديدات ضد مؤسسات تعليمية أمريكية، مؤكدة أنها تتابع هذه التقارير بدقة وتعمل على التحقق من المعلومات وسط انتشار العديد من الشائعات في وسائل الإعلام.

ودعت الجامعة الطلاب والموظفين إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على أي تحديثات.

وأوضحت أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة على وجود تهديدات مباشرة تستهدف الحرم الجامعي أو المراكز الطبية التابعة لها.

وأكدت الجامعة رفضها لجميع أشكال العنف، مشيرة إلى أهمية حماية المؤسسات التعليمية والصحية من آثار النزاعات، ومجددة التزامها بمواصلة رسالتها في التعليم والخدمة والرعاية الصحية.

وسبق أن هدد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، باستهداف الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان: «إذا أرادت الحكومة الأمريكية أن لا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل يوم الاثنين 30 مارس ظهرًا».

ونصح الحرس الثوري، موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأمريكية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وتوجد فروع لجامعات أمريكية عديدة في دول الخليج مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وليل الجمعة السبت سُمع دوي انفجارات في طهران طالت جامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال شرق المدينة، وأدت إلى إلحاق أضرار بالمباني من دون وقوع إصابات.