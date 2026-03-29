إيران: غارة إسرائيلية أمريكية جديدة تستهدف جامعة أصفهان للتكنولوجيا

أفاد قسم العلاقات العامة بجامعة أصفهان للتكنولوجيا، بتعرض الجامعة لغارة جوية إسرائيلية أمريكية، وذلك في حوالي الثانية من ظهر اليوم.

وبحسب التقارير الأولية، أسفر الهجوم على أحد معاهد الجامعة البحثية عن أضرار لحقت بعدة مبانٍ أخرى، وأدى إلى إصابات طفيفة لأربعة من موظفي الجامعة، وذلك حسبما نشرته وكالة «فارس».

وهدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف جامعات إسرائيلية وأخرى أمريكية في منطقة الخليج ردا على هجوم استهدف جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في طهران، أمس السبت.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: «إذا أرادت الحكومة الأمريكية ألا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، فعليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 مارس ظهرا».

ونصح الحرس الثوري «موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأمريكية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل» من الجامعات التي قد تُستهدف.

وتشمل الجامعات الأمريكية التي لها فروع جامعية في الخليج: جامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة نورث وسترن في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وكالة تسنيم أكدت أمس السبت، أن غارات استهدفت جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لدمار وحطام داخل الجامعة، وسط تصاعد كبير لأعمدة الدخان.