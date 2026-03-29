وزير خارجية باكستان يعلن استضافة محادثات بين أمريكا وإيران

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الأحد، إن إسلام آباد ستستضيف قريبا محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم يحدد دار ما إذا كانت المحادثات ستكون مباشرة أم غير مباشرة. ولم ترد أنباء فورية من الولايات المتحدة أو إيران.

وقال دار في خطاب بثه التليفزيون بعد اجتماع لوزراء خارجية من دول المنطقة في إسلام آباد: "باكستان سعيدة للغاية لأن إيران والولايات المتحدة أعربتا عن ثقتهما في تسهيل باكستان" للمحادثات التي ستعقد في "الأيام المقبلة".

وذكر أن وزراء خارجية تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية يؤيدون جهود السلام الباكستانية. ومن المتوقع أن يجتمع الوزراء مجددا غدا الاثنين.

وبرزت باكستان كوسيط، حيث تتمتع بعلاقات جيدة نسبيا مع كل من واشنطن وطهران. وقال مسئولون باكستانيون إن جهودهم العلنية تأتي بعد أسابيع من الدبلوماسية الهادئة.



