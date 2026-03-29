 وزير خارجية باكستان يعلن استضافة محادثات بين أمريكا وإيران - بوابة الشروق
الأحد 29 مارس 2026 8:35 م القاهرة
وزير خارجية باكستان يعلن استضافة محادثات بين أمريكا وإيران

إسلام أباد (أ ب)
نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 8:17 م | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 8:17 م

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الأحد، إن إسلام آباد ستستضيف قريبا محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم يحدد دار ما إذا كانت المحادثات ستكون مباشرة أم غير مباشرة. ولم ترد أنباء فورية من الولايات المتحدة أو إيران.

وقال دار في خطاب بثه التليفزيون بعد اجتماع لوزراء خارجية من دول المنطقة في إسلام آباد: "باكستان سعيدة للغاية لأن إيران والولايات المتحدة أعربتا عن ثقتهما في تسهيل باكستان" للمحادثات التي ستعقد في "الأيام المقبلة".

وذكر أن وزراء خارجية تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية يؤيدون جهود السلام الباكستانية. ومن المتوقع أن يجتمع الوزراء مجددا غدا الاثنين.

وبرزت باكستان كوسيط، حيث تتمتع بعلاقات جيدة نسبيا مع كل من واشنطن وطهران. وقال مسئولون باكستانيون إن جهودهم العلنية تأتي بعد أسابيع من الدبلوماسية الهادئة.

اخبار متعلقة


