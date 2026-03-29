الدفاع الكويتية: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة في استهداف لأحد المعسكرات

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 صاروخًا باليستيًا معاديًا، و12 طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأشارت في بيان، مساء الأحد، إلى استهداف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة بعددٍ من تلك الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، وهم يتلقون العلاج اللازم، إضافةً إلى أضرار مادية في الموقع.

ولفتت إلى استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة، ونتج عن ذلك أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وذكرت أن إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية منذ بدء العدوان الإيراني بلغ 307 صواريخ باليستية، و2 من الصواريخ الجوالة، و616 طائرةً مسيّرة.

وأشارت إلى أن «منتسبي القوات المسلحة يواصلون أداء واجباتهم الوطنية بمستوى عالٍ من الجاهزية والانضباط، مؤكدين التزامهم الثابت بتنفيذ مهامهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره».