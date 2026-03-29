محافظ أصفهان: تضرر محطتي كهرباء جراء هجوم أمريكي إسرائيلي

أعلن محافظ أصفهان، مهدي جمالي نجاد، أن محطتين للكهرباء في المدينة تعرضتا لأضرار جراء هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة ومنشآت صناعية في أصفهان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأشار جمالي نجاد إلى أن قدرة محطتي الطاقة المتضررتين تبلغ 914 و250 ميغاواط، كما تعرضت بعض أقسام منشأة الإنتاج التابعة لشركة "مبارك للصلب" لأضرار خلال الهجمات.

وأضاف أن 25 عاملًا لقوا حتفهم في الهجمات الأخيرة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مواقع مقتلهم.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت وفق السلطات الإيرانية عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، بينهم مئات الأطفال والنساء، ومن بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع في البنى التحتية.

وترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وإصابة 5.229 آخرين، فضلاً عن هجمات أودت بحياة 13 عسكريًا أمريكيًا وأصابت 303 آخرين.

وتتعرض إيران لهذه الهجمات بالرغم من إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، وفق ما أكده الوسيط العماني.

وتعد هذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة المفاوضات، بعد أن بدأت الأولى في يونيو 2025.