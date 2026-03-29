الجيش الإيراني يؤكد استهداف مصنع عسكري إسرائيلي جنوبا

أعلن التلفزيون الإيراني أن القوات المسلحة ردت بشكل حازم على أمريكا وإسرائيل بعد استهدافهما البنية التحتية الصناعية، وأضاف أن الموجة الصاروخية الجديدة استهدفت مجمعا للصناعات العسكرية الإسرائيلية في بئر السبع.

ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن إيران استهدفت مصنعا تابعا للصناعات العسكرية الإسرائيلية في جنوب الأراضي المحتلة.

وأطلق الدفاع المدني الإسرائيلي تحذيرات من الاقتراب إلى محيط مصنع الكيماويات الذي استهدفته إيران في بئرؤ السبع وفق الاعلام الاسرائيلي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

أعلن الإسعاف الإٍسرائيلي عن إصابة واحدة على الأقل بعد استهداف إيراني لمصنع كيماويات في بئر السبع.

وافادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المصنع الذي استهدف في بئر السبع يحتوي على مواد خطيرة، فيما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن استهداف مصنع للكيماويات قرب بئر السبع بصاروخ إيراني.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف الاسرائيلي" انه بعد تعرض مصنع صناعي في مجلس رامات هوفاف جنوب اسرائيل لهجوم بشظايا اعتراضية، تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ من المنطقة الجنوبية حاليًا على التعامل مع حادثة مواد خطرة، وذلك بعد تعرض مجمع المصنع لهجوم بشظايا اعتراضية".

واضافت" فور تلقي البلاغ، تم إرسال ثلاثة فرق متخصصة في الأسلحة الكيميائية وقوات مراقبة من مركز بئر السبع إلى الموقع، وبدأت بفحص مستوى الخطر وتركيزات المواد في المنطقة المتضررة".

وقالت"ان رجال الإطفاء مباشرةً في مواقع التسرب لاحتواء الحاويات المتضررة وإغلاقها، مع إجراء عمليات مراقبة مستمرة".

كإجراء احترازي ونظرًا لطبيعة الحدث، طُلب من موظفي المصنع والمصانع المجاورة إخلاء المناطق المكشوفة واللجوء إلى المباني المحمية حتى اكتمال عمليات إزالة العوائق التشغيلية.