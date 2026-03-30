المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقله إزاء إنخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحوثيين بالانخراط في الحرب الإقليمية عبر شنّ هجمات عسكرية ضد إسرائيل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر "جروندبرج" من أن هذا التصعيد ينذر بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حلّ النزاع في اليمن، ويُعمّق تداعياته الاقتصادية، ويُطيل معاناة المدنيين، وشدد على أنه لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع.

كما دعا "جروندبرج" إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ووقف فوري لمزيد من الأعمال العسكرية، مشيرا إلى أنه يواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، وحث جميع الأطراف - ولا سيما أنصار الله - على استخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليميا.

وأكد "جروندبرج" التزام الأمم المتحدة بدعم تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن، قائلا إن ذلك يتطلب من الأطراف وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول وتجنب المزيد من الانخراط في المواجهات الإقليمية.